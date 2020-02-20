Льорис назван лучшим игроком матча «Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг» Встреча прошла в Лондоне.

Капитан «Тоттенхэма» Уго Льорис признан лучшим футболистом матча с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, поединок завершился в пользу гостей – 1:0, которые вырвали победу благодаря голу с пенальти.

Что касается Льориса, то французский футболист провел ряд эффектных сэйвов и несколько раз спас свою команду от взятия ворот.

Добавим, что ответный матч «Тоттенхэма» и «Лейпцига» состоится 10 марта и пройдет в Германии.