Льорис назван лучшим игроком матча «Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 февраля 2020 01:34ФутболГичунцев Артур

Льорис назван лучшим игроком матча «Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг»

Встреча прошла в Лондоне.

Капитан «Тоттенхэма» Уго Льорис признан лучшим футболистом матча с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, поединок завершился в пользу гостей – 1:0, которые вырвали победу благодаря голу с пенальти.

Что касается Льориса, то французский футболист провел ряд эффектных сэйвов и несколько раз спас свою команду от взятия ворот.

Добавим, что ответный матч «Тоттенхэма» и «Лейпцига» состоится 10 марта и пройдет в Германии.

Дмитрий Аленичев: Ни один игрок РПЛ не заиграет в «Ювентусе». в том числе Миранчук Бывший главный тренер «Спартака» и «Енисея» высказался о зимних переменах в премьер-лиге, весенних перспективах Доменико Тедеско, аренде Федора Смолова в «Сельту» и ситуации с Александром Кокориным. 19.02.2020 22:44 Футбол Григорьевская Юлия
«Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья
«Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай
Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев
Халл мучился еще больше Овечкина Пятый матч подряд Александр Овечкин покинул лед несолоно хлебавши. 18.02.2020 17:29 Хоккей Славин Виталий
В Нью-Джерси устроили распродажу, на Бродвее пока выжидают За полтора месяца до конца регулярного чемпионата некоторые команды, в частности, «Нью-Джерси» сознательно отказываются от борьбы за плей-офф. 17.02.2020 18:00 Хоккей Славин Виталий
«Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья
«Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий
Нас гнобили – но мы побеждали. Итоги небывалого для России зимнего уик-энда  В эти фантастические выходные мы с вами пережили огромное количество спортивных событий – как отрицательных, так и положительных. 17.02.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Новости
01:50 Футбол Черышев – о разгроме от «Аталанты»: Борьба еще не окончена. Будет реванш
01:34 Футбол Льорис назван лучшим игроком матча «Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг»
01:02 Футбол «Лейпциг» одолел «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионов
00:58 Футбол «Валенсия» крупно проиграла «Аталанте», Черышев забил гол
00:36 Футбол «Манчестер Сити» добыл победу в матче с «Вест Хэмом»
00:26 Футбол ЦСКА обыграл «Картахену» на сборе в Испании
23:54 Футбол Дмитрий Аленичев: Соболеву еще рано переходить в «Спартак»
23:30 Теннис Павлюченкова вылетела с турнира в Дубае
23:17 Биатлон Йоханнес Бе: Счастлив выиграть серебряную медаль на чемпионате мира
22:53 Футбол Дмитрий Аленичев: «Спартак» вряд ли зацепится за шестерку
22:47 Бокс Асламбек Идигов: Фьюри победит, если будет слушаться тренера
22:39 Футбол Официально: Кардозу перешел в «Тамбов»
22:27 Хоккей «Северсталь» одержала победу над московским «Динамо»
22:25 Футбол Аленичев – о трансфере Смолова в «Сельту»: До человека дошло, что футбол важнее денег
22:08 Волейбол «Зенит-Казань», «Кузбасс» и «Факел» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов ЕКВ
21:51 Бокс Тайсон Фьюри: Вырву сердце Уайлдера и заставлю съесть
21:46 Биатлон Дмитрий Васильев: Критика Логинова – попытка безнаказанно вывести соперника из строя
21:30 Волейбол «Зенит-Казань» обыграл турецкий «Халкбанк» и занял второе место в своей группе в Лиге чемпионов
21:27 Теннис Халеп поспорит с Соболенко за полуфинал турнира в Дубае
21:14 Футбол «Барселона» надеется купить Лаутаро Мартинеса в рассрочку
50 тысяч москвичей готовы защищать особняки Большого Палашевского переулка от сноса
Первая группа эвакуированных покинула зону карантина в Тюмени
Администрация Волгоградской области представит отчет о своей работе до 1 июня
Источник: в деле Сергея Прошина появился еще один соучастник преступной деятельности
Мэрия Нижнего Тагила собралась взять в кредит 400 миллионов рублей
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика