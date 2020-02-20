Черышев – о разгроме от «Аталанты»: Борьба еще не окончена. Будет реванш

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев дал комментарий после поражения от «Аталанты» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Соперник создал много опасных моментов и забил четыре мяча. Нельзя позволять этого. Мы должны извлечь уроки, потому что могли завершить игру иначе.
Борьба еще не окончена. Будет реванш. С нами болельщики. Мы будем биться в ответном матче», – сказал хавбек в эфире Movistar.
Ответный поединок команд состоится 10 марта и пройдет в Испании.
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