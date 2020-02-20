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Моуринью - после поражения от «РБ Лейпциг»: В этом противостоянии ничего не решено - Советский спорт
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20 февраля 2020 06:14ФутболНечаев Юрий

Моуринью - после поражения от «РБ Лейпциг»: В этом противостоянии ничего не решено

«Тоттенхэм» проиграл в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги матча против «РБ Лейпциг».

«Ребята сделали все, что могли. В этом противостоянии ничего не решено. Мы не первая команда, которая проиграла дома 0:1. Бывали такие, которые потом проходили дальше, почему бы нам тоже не сделать это? Говоря об ответной игре, я могу гарантировать: мы поедем туда, чтобы показать наш максимум», - цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг» завершился в пользу немецкого клуба, который одержал победу со счетом 1:0. Автором гола стал форвард сборной Германии Тимо Вернер. Он забил с пенальти на 58-й минуте.

Ответный поединок команд состоится 10 марта.

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