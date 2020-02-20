Юлиан Нагельсманн: Это нормально, что при счете 1:0 «РБ Лейпциг» защищался чуть глубже Немецкий клуб одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов.

«Это отличный стадион. Было очень приятно участвовать в этой игре. Всегда важно не пропускать голы. Мы стараемся сразу атаковать соперников и отбирать мяч высоко на чужой половине. Это нормально, что при счете 1:0 мы защищались чуть глубже и пытались немного больше контратаковать. Я обещаю, что во втором матче мы будем делать точно так же», - цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг» завершился в пользу немецкого клуба, который одержал победу со счетом 1:0. Автором гола стал форвард сборной Германии Тимо Вернер. Он забил с пенальти на 58-й минуте.

Ответный поединок команд состоится 10 марта.