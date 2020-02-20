Хосеп Гвардиола: Если меня не уволят, я останусь в «Манчестер Сити». Это сто процентов «МС» наказан за нарушение финансового Fair Play.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что планирует остаться в клубе на следующий сезон даже в случае отстранения команды от еврокубков.

«Мы подадим апелляцию и будем ждать. Мы уверены, что справедливость восторжествует, и в следующем сезоне мы будем играть в Лиге чемпионов. Если меня не уволят, я останусь, это на сто процентов. Останусь ли я, если нас переведут во вторую лигу? Не вижу причин, чтобы я уходил. Я люблю этот клуб, и буду здесь и в следующем сезоне, что бы ни случилось», - приводит слова испанца Sky Sports.

Напомним, 14 февраля УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках. Действующий чемпион Англии наказан за нарушение финансового Fair Play. Англичане имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Добавим, что вчера матч 26-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» завершился победой хозяев со счетом 2:0. «Сити» продолжает занимать второе место в таблице, набрав 54 очка.