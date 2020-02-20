Джан Пьеро Гасперини: «Аталанта» сыграла хорошо и могла забить еще больше

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не скрывал эмоций после победы над «Валенсией».
«Это выдающийся результат. Мы сыграли хорошо, могли забить больше. Конечно, преимущество в три мяча - это очень хорошо. Нам нужно было быть осторожнее, их гола можно было избежать. Я хочу, чтобы мы забили на «Месталье», не хочу, чтобы были проблемы. Сейчас же время праздновать», - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
Напомним, футболисты «Аталанты» разгромили «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 4:1.
В составе победителей отличились Ханс Хатебур, Йосип Ильчич, Ремо Фройлер и Марио Пашалич. У гостей это сделал российский полузащитник Денис Черышев.
Ответный матч состоится 10 марта и пройдет на домашней арене испанского клуба.
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