Вернер - о матче с «Тоттенхэмом»: Играя на этом стадионе и с этими зрителями, нелегко победить

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов.
«Мы показали хороший футбол и держали игру в руках. После пенальти было важно сдерживать их в защите. После гола у нас был хороший шанс забить второй. Играя на этом стадионе и с этими зрителями, нелегко победить. Мы очень молодая команда, поэтому нам нужно многое понять о нашей психологии и о том, как пережить такие моменты. Теперь у нас много хороших эмоций для ответной игры», - цитирует пресс-служба УЕФА Вернера.
Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг» завершился в пользу немецкого клуба, который одержал победу со счетом 1:0. Автором гола стал форвард сборной Германии Вернер. Он забил с пенальти на 58-й минуте.
Ответный поединок команд состоится 10 марта.
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