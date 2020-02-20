Вернер - о матче с «Тоттенхэмом»: Играя на этом стадионе и с этими зрителями, нелегко победить «РБ Лейпциг» одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов.

«Мы показали хороший футбол и держали игру в руках. После пенальти было важно сдерживать их в защите. После гола у нас был хороший шанс забить второй. Играя на этом стадионе и с этими зрителями, нелегко победить. Мы очень молодая команда, поэтому нам нужно многое понять о нашей психологии и о том, как пережить такие моменты. Теперь у нас много хороших эмоций для ответной игры», - цитирует пресс-служба УЕФА Вернера.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг» завершился в пользу немецкого клуба, который одержал победу со счетом 1:0. Автором гола стал форвард сборной Германии Вернер. Он забил с пенальти на 58-й минуте.

Ответный поединок команд состоится 10 марта.