Льорис - после поражения от «РБ Лейпциг»: Для «Тоттенхэма» еще ничего не кончено Лондонцы проиграли в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис считает, что в ответном матче его команда сможет взять реванш у «РБ Лейпциг» и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Для нас еще ничего не кончено. Если бы мы пропустили второй гол, тогда, вероятно, шансов уже не было бы. В последние 20 минут мы очень хорошо играли и были близки к голу. Мы знаем ситуацию с травмами, но не жалуемся. В данный момент лучший способ действовать - быть одной командой. Мы могли бы сдаться раньше, но мы все еще в игре и будем сражаться до конца», - цитирует пресс-служба УЕФА Льориса.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг» завершился в пользу немецкого клуба, который одержал победу со счетом 1:0. Автором гола стал форвард сборной Германии Тимо Вернер. Он забил с пенальти на 58-й минуте.

Льорис был признан лучшим игроком матча.

Ответный поединок команд состоится 10 марта.