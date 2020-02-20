Месси - об отстранении «МС» от еврокубков: Никто не думал, что такое возможно «Манчестер Сити» наказан за нарушение финансового Fair Play.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков за нарушение финансового Fair Play.

«Никто не думал, что такое может случиться. «ПСЖ» ранее просто заплатил штраф. Странно, когда «Манчестер Сити» не будет в Лиге чемпионов с их составом и теми деньгами, которые клуб тратит. Я не знаю, но если «Ман Сити» не попадет в Лигу чемпионов, там будет много игроков, которые захотят уйти, а может, и нет. Два года без Лиги чемпионов - это серьезно», - цитирует аргентинца El Mundo Deportivo.

Напомним, 14 февраля УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках. Действующий чемпион Англии наказан за нарушение финансового Fair Play. Англичане имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что планирует остаться в клубе на следующий сезон даже в случае отстранения команды от еврокубков.