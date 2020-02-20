Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73
Агент Аллегри: На данный момент нет никаких договоренностей - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 февраля 2020 09:46ФутболНечаев Юрий

Агент Аллегри: На данный момент нет никаких договоренностей

Последним местом работы специалиста был «Ювентус».

Футбольный агент Джованни Бранчини, представляющий интересы итальянского тренера Массимилиано Аллегри, рассказал о будущей работе специалиста.

«Возвращение Массимилиано в «Ювентус» - спекуляции, никаких переговоров у нас не было. Думаю, он хочет уехать за границу. На данный момент нет никаких договоренностей с английскими, испанскими или французскими клубами. Мы ждем подходящего момента, чтобы оценить варианты. Есть клубы, которые решают, сменить ли им наставника или продолжить работу с нынешним», - цитирует агента Daily Mail.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в услугах Аллегри заинтересован английский «Манчестер Юнайтед».

Последним местом работы итальянского тренера был «Ювентус», который он возглавлял с 2014 по 2019 год. Вместе с туринским клубом он пять раз выигрывал чемпионат Италии и четыре раза - Кубок страны.

Ранее Аллегри работал с «Миланом» и «Сассуоло».

Камил Гаджиев: В футболе - за «Спартак», в хоккее - за «Динамо» Гостем редакции «Советского спорта» стал глава компании Fight Nights Камил Гаджиев. 14.02.2020 18:00 ММА Галимзянов Данил
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Вечный двигатель Холанда. 19-летний норвежец продолжает покорять Европу Его дубль принес дортмундской «Боруссии» победу над «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 19.02.2020 14:38 Футбол Безъязычный Алексей
Бахрам Муртазалиев: Титул IBF должен быть моим Российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал о возможности сразиться за титул чемпиона по версии IBF и переезде в США, а также оценил чемпионские перспективы Александра Усика и Сергея Ковалева. 05.02.2020 14:00 Бокс Усачев Владислав
Гранаты не той системы. Женская сборная России продолжает разочаровывать болельщиков Сегодня на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) прошла женская индивидуальная гонка на 15 км. Победу одержала итальянка Доротея Вирер. Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт лишь тринадцатая. 18.02.2020 19:43 Биатлон Волохов Юрий
«Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья
Движение вниз, «Вашингтон» впал в крутое пике. «Молнии» с Кучеровым сверкают (видео) Обзор игрового дня в НХЛ. 18.02.2020 08:00 Хоккей Трофименко Кирилл
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Зачем Слуцкий подписал Тарасова Во вторник 32-летний Дмитрий Тарасов подписал контракт с «Рубином». А что его там ждет? 18.02.2020 18:12 Футбол Зибрак Артем
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
10:43 Формула-1 Даниил Квят: Я сразу почувствовал себя в новом болиде как дома
10:41 Биатлон Сергей Рожков: Российские биатлонистки еще имеют шансы на медали чемпионата мира в Италии
10:25 Футбол Холанд, Льорис, Хатебур и Лоди претендуют на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
10:21 Баскетбол Стал известен состав сборной России по баскетболу на матч с Италией
10:07 Хоккей «Миннесота» по буллитам взяла верх над «Ванкувером»
10:01 Футбол Де Брюйне - о наказании «МС»: Мы просто играем в футбол, для нас ничего не изменилось
09:46 Футбол Агент Аллегри: На данный момент нет никаких договоренностей
09:31 ММА «Всегда рад увидеться с тобой, Даниэль». Нурмагомедов провел тренировку с Кормье (фото)
09:14 Футбол Месси - об отстранении «МС» от еврокубков: Никто не думал, что такое возможно
09:08 Хоккей «Флорида» в гостях взяла верх над «Анахаймом», Бобровский признан первой звездой встречи (видео)
09:02 Футбол Льорис - после поражения от «РБ Лейпциг»: Для «Тоттенхэма» еще ничего не кончено
08:48 Хоккей Генеральный менеджер «Сент-Луиса» рассказал о восстановлении Тарасенко
08:33 Хоккей «Айлендерс» проиграли «Колорадо», на счету Ничушкина результативная передача (видео)
08:31 Футбол Вернер - о матче с «Тоттенхэмом»: Играя на этом стадионе и с этими зрителями, нелегко победить
08:27 Хоккей Брайан Маклеллан: Думаю, что Овечкин хотел бы решить вопрос с 700-й шайбой как можно скорее
08:16 Хоккей Шестеркину осталось одержать две победы до рекорда «Рейнджерс»
08:08 Хоккей Александр Овечкин – о 700-й шайбе в карьере: Забью, когда получится, это вопрос времени
07:48 Футбол Джан Пьеро Гасперини: «Аталанта» сыграла хорошо и могла забить еще больше
07:32 Хоккей «Даллас» обыграл «Аризону», Радулов и Гурьянов набрали три очка (видео)
07:11 Футбол Альберт Селадес: Результат матча с «Аталантой» не отражает того, что происходило на поле
50 тысяч москвичей готовы защищать особняки Большого Палашевского переулка от сноса
На главного архитектора Кисловодска завели уголовное дело – источник
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Волгоградский обком КПРФ официально опроверг бегство коммунистов из партии
Губернатор поблагодарил тюменских медиков и персонал зоны карантина
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика