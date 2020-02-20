Агент Аллегри: На данный момент нет никаких договоренностей Последним местом работы специалиста был «Ювентус».

Футбольный агент Джованни Бранчини, представляющий интересы итальянского тренера Массимилиано Аллегри, рассказал о будущей работе специалиста.

«Возвращение Массимилиано в «Ювентус» - спекуляции, никаких переговоров у нас не было. Думаю, он хочет уехать за границу. На данный момент нет никаких договоренностей с английскими, испанскими или французскими клубами. Мы ждем подходящего момента, чтобы оценить варианты. Есть клубы, которые решают, сменить ли им наставника или продолжить работу с нынешним», - цитирует агента Daily Mail.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в услугах Аллегри заинтересован английский «Манчестер Юнайтед».

Последним местом работы итальянского тренера был «Ювентус», который он возглавлял с 2014 по 2019 год. Вместе с туринским клубом он пять раз выигрывал чемпионат Италии и четыре раза - Кубок страны.

Ранее Аллегри работал с «Миланом» и «Сассуоло».