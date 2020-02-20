Де Брюйне - о наказании «МС»: Мы просто играем в футбол, для нас ничего не изменилось «Манчестер Сити» наказан за нарушение финансового Fair Play.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне прокомментировал отстранение команды от еврокубков за нарушение финансового Fair Play.

«У нас был отпуск, когда УЕФА опубликовал свое заявление. Мы вернулись в расположение клуба и просто играли в футбол. Мы тренировались в обычном режиме, для нас ничего не изменилось. Нам предстоит провести много матчей в двух кубковых турнирах и Лиге чемпионов. Надеемся, что сможем завоевать несколько трофеев», - приводит слова Де Брюйне Goal.

Напомним, 14 февраля УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках. Действующий чемпион Англии наказан за нарушение финансового Fair Play. Англичане имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что планирует остаться в клубе на следующий сезон даже в случае отстранения команды от еврокубков.

22 февраля в рамках 27-го тура АПЛ «МС» сыграет в гостях против «Лестера», а 26-го числа проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против «Реала».