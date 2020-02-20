Лионель Месси: Мне никогда не приходило это в голову уйти из «Барселоны» Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сообщил, что не намерен покидать каталонскую команду.

- Я уже много раз говорил, что до тех пор, пока клуб и болельщики хотят видеть меня, не будет никаких проблем. У нас все хорошо, болельщики довольны командой, мы продолжаем выигрывать титулы.

У меня было много возможностей покинуть клуб, было много заинтересованных клубов, но мне никогда не приходило это в голову, и сейчас тоже, - приводит слова Месси «РИА Новости» со ссылкой на Mundo Deportivo.

Напомним, что в контракте 32-летнего форварда прописана опция, позволяющая ему бесплатно уйти из команды в конце текущего сезона.