Лионель Месси: Мне никогда не приходило это в голову уйти из «Барселоны» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 февраля 2020 11:17Футбол

Лионель Месси: Мне никогда не приходило это в голову уйти из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сообщил, что не намерен покидать каталонскую команду.

- Я уже много раз говорил, что до тех пор, пока клуб и болельщики хотят видеть меня, не будет никаких проблем. У нас все хорошо, болельщики довольны командой, мы продолжаем выигрывать титулы.

У меня было много возможностей покинуть клуб, было много заинтересованных клубов, но мне никогда не приходило это в голову, и сейчас тоже, - приводит слова Месси «РИА Новости» со ссылкой на Mundo Deportivo.

Напомним, что в контракте 32-летнего форварда прописана опция, позволяющая ему бесплатно уйти из команды в конце текущего сезона.

Нагельсманн пишет историю. Побил рекорд Тедеско и обыграл «Тоттенхэм» в Лондоне «Лейпциг» в ярком противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» одержал минимальную выездную победу. 20.02.2020 00:56 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
Йосип Иличич: «Аталанта» больше не является сюрпризом Александр Бубнов: Гол Черышева подарил «Валенсии» призрачную надежду Холанд, Льорис, Хатебур и Лоди претендуют на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Гранаты не той системы. Женская сборная России продолжает разочаровывать болельщиков На чемпионате мира по биатлону прошла женская индивидуальная гонка. Победу одержала итальянка Доротея Вирер. Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт лишь 13-я. 18.02.2020 19:45 Биатлон Волохов Юрий
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Хабиб Нурмагомедов: Нас с Федором сравнивать нельзя. Я бы поставил его на первое место Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию после турнира «Каспий 2020» для незрячих футболистов. 03.02.2020 19:13 ММА Ващенко Сергей
Дмитрий Аленичев: Ни один игрок РПЛ не заиграет в «Ювентусе», в том числе Миранчук Интервью с бывшим главным тренером «Спартака» и «Енисея». 19.02.2020 22:44 Футбол Григорьевская Юлия
«Как Емельяненко - Кокляев не признали боем года?» Большое интервью братьев Байсангуровых Редакцию «Советского спорта» посетили боксеры Хусейн и Хасан Байсангуровы. 08.02.2020 10:00 Бокс Галимзянов Данил, Усачев Владислав
Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей. 09.02.2020 11:03 ММА Ващенко Сергей
Когда пять – это «неуд». Александр Логинов «застрелился» в индивидуальной гонке Вслед за женской сборной России индивидуальную гонку провалила и наша мужская команда. Ни один из россиян не попал в топ-10. 19.02.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай
Бахрам Муртазалиев: Титул IBF должен быть моим Российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал о возможности сразиться за титул чемпиона по версии IBF и переезде в США, а также оценил чемпионские перспективы Александра Усика и Сергея Ковалева. 05.02.2020 14:00 Бокс Усачев Владислав
Владимир Федотов: Кокорин будет бороться за игровое время наравне со всеми Главный тренер «Сочи» рассказал, как в команде приняли Кокорина, и поделился впечатлениями от игры форварда в матче с «Динамо». 18.02.2020 20:00 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
12:16 Бокс Уайлдер и Фьюри едва не подрались на пресс-конференции (видео)
12:15 Футбол Лионель Месси: Неймар предпринял немало усилий для того, чтобы вернуться в «Барселону»
12:07 Футбол Нобель Арустамян: Трансфер Холанда обошелся «Боруссии» втрое дороже
12:05 Санный спорт Наталия Гарт: Успехи саночников на ЧМ – это наследие Олимпиады в Сочи
12:03 Санный спорт Наталия Гарт: Российские саночники не употребляли допинг, непонятно, за что они должны быть наказаны
11:57 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: Погба все еще далек от возвращения в строй
11:44 Футбол Криштиану Роналду: Мбаппе фантастический игрок. Он – будущее мирового футбола
11:34 Футбол «Ливерпуль» готов выкупить Вернера за 55 миллионов евро
11:27 Футбол Йосип Иличич: «Аталанта» больше не является сюрпризом
11:17 Футбол Лионель Месси: Мне никогда не приходило это в голову уйти из «Барселоны»
11:15 Футбол Александр Бубнов: Гол Черышева подарил «Валенсии» призрачную надежду
10:58 Хоккей Брайан Маклеллан: Наша позиция не менялась в течение сезона – «Вашингтону» нужен Холтби
10:53 Футбол Источник: Канте пропустит до трех недель из-за травмы
10:49 Хоккей Сергей Бобровский: С «Анахамом» вся команда здорово играла на протяжении всех 60 минут
10:43 Формула-1 Даниил Квят: Я сразу почувствовал себя в новом болиде как дома
10:41 Биатлон Сергей Рожков: Российские биатлонистки еще имеют шансы на медали чемпионата мира в Италии
10:25 Футбол Холанд, Льорис, Хатебур и Лоди претендуют на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
10:21 Баскетбол Стал известен состав сборной России по баскетболу на матч с Италией
10:07 Хоккей «Миннесота» по буллитам взяла верх над «Ванкувером»
10:01 Футбол Де Брюйне - о наказании «МС»: Мы просто играем в футбол, для нас ничего не изменилось
В российских больницах не хватит мест и врачей в случае эпидемии коронавируса
На главного архитектора Кисловодска завели уголовное дело – источник
«Техническая ошибка»: в Уфе молодой семье отказали в выплате 300 тысяч за первенца
В Татарстане может сложиться опасная ситуация в случае вспышки коронавируса
В омский бюджет добавили 14 млрд рублей
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика