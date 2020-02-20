Александр Бубнов: Гол Черышева подарил «Валенсии» призрачную надежду Клуб из Бергамо разгромил «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча «Аталанта» - «Валенсия».

«Счет не отражает суть игры. У «Валенсии» были шикарные моменты. Гостям не хватило исполнительского мастерства. Гол Черышева подарил «Валенсии» призрачную надежду пройти дальше. Валенсийцы должны были забивать как минимум по голу в каждом тайме. Дома справиться с этой задачей должно быть легче. А где два гола, там и интрига. Гораздо сложнее будет сыграть «на ноль». Сложно сказать, сыграет ли через три недели Черышев с первых минут, но он наверняка теперь получит больше игрового времени в чемпионате», - сказал Бубнов «Sportbox.ru».

Напомним, футболисты «Аталанты» разгромили «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Ханс Хатебур, Йосип Иличич, Ремо Фройлер и Марио Пашалич. У гостей это сделал российский полузащитник Денис Черышев. Игрок сборной России начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 64-й минуте.

Ответный матч состоится 10 марта и пройдет на домашней арене испанского клуба.

22 февраля в рамках чемпионата Испании «Валенсия» сыграет в гостях против «Реал Сосьедада».