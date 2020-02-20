«Ливерпуль» готов выкупить Вернера за 55 миллионов евро «Ливерпуль» намерен подписать контракт с нападающим «РБ Лейпцига» Тимом Вернером.

- «Бавария» отказалась от покупки Вернера, потому что у них есть Левандовски. Но я чувствую, что с Клоппом они могут стать хорошей комбинацией. Мы знаем, что у Вернера есть пункт об отступных в 55 миллионов евро, и это очень дешево, - цитирует beIN Sports бывшего нападающего «Мидлсбро» и «Шеффилд Юнайтед» Яна Оге Фьертофта.

Ранее сообщалось, что 23-летний форвард хотел бы продолжить свою карьеру в команде немецкого специалиста. Скорее всего, переговоры между клубами начнутся летом этого года.

Напомним, что Вернер перешел в «РБ Лейпциг» летом 2016 года из «Штуттгарта» за 14 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провел 32 встречи за «РБ Лейпциг» во всех турнирах, забив 26 мячей и сделав десять результативных передач. Transfermarkt оценивает форварда в 75 миллионов евро.