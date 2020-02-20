Криштиану Роналду: Мбаппе фантастический игрок. Он – будущее мирового футбола Молодой форвард является воспитанником «Монако».

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказал свое мнение о французе Килиане Мбаппе.

«Мбаппе - это будущее и настоящее. Он фантастический игрок, очень быстрый. Килиан - будущее футбола», - приводит слова Роналду AS.

21-летний Мбаппе является двукратным чемпионом Франции в составе «ПСЖ».

Вместе со сборной Франции нападающий выиграл чемпионат мира 2018 года в России.

В текущем сезоне Мбаппе забил 24 гола и сделал 16 результативных передач в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.