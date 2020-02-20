Нобель Арустамян: Трансфер Холанда обошелся «Боруссии» втрое дороже По официальной информации, немецкий клуб приобрел игрока за 20 млн евро.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился инсайдом о трансфере в дортмундскую «Боруссию» норвежского форварда Эрлинга Холанда.

«Голы Эрлинга Холанда за «Боруссию» впечатляют, а вот читать о гениальности его трансфера всего за 20 миллионов евро немного смешно. Вообще-то трансфер обошелся вдвое, а то и втрое дороже.

Кроме прописанной в контракте суммы Дортмунд еще 10 миллионов заплатил папе Холанда в качестве бонусов и еще 10-15 миллионов (версии разные) агенту Мино Райоле. Именно Райола настоял в свое время на 20-миллионной сумме выкупа из «Зальцбурга» – и в итоге наварился на сделке.

Суммарные 40-45 миллионов – серьезная инвестиция в 19-летнего парня. Надо отметить: в «Боруссии» адекватно относятся к большим агентским выплатам. Хорошо знающие рынок люди говорят, что «Боруссия», например, заплатила щедрую комиссию агентам за продажу Максимилиана Филиппа в «Динамо». Говорят о десяти процентах – то есть два миллиона евро. Предубеждений против больших выплат комиссионных агентам в Дортмунде нет», – написал Арустамян в своем Telegram-канале.