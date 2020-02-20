Лионель Месси: Неймар предпринял немало усилий для того, чтобы вернуться в «Барселону» Бразилец провел за «Барсу» 186 матчей.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что хотел бы вновь видеть бразильца Неймара в составе каталонского клуба.

«Я неоднократно заявлял, что считаю Неймара одним из лучших игроков мира. Я был бы рад его возвращению. Он был счастлив, когда выступал за «Барселону». Могу сказать, что он действительно заинтересован в возвращении. Неймар предпринял немало усилий для того, что это осуществить», - приводит слова Месси El Mundo Deportivo.

Напомним, Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. За это время он провел в футболке каталонского клуба 186 матчей, в которых забил 105 голов и сделал 76 результативных передач.

Вместе с «Барсой» бразилец выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, чемпионат Испании (дважды) и Кубок страны (трижды).

В августе 2017 года Неймар перешел в «ПСЖ».