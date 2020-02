Сборная России осталась на 38-й позиции в рейтинге ФИФА

В первой десятке изменений не произошло.

Лидирует сборная Бельгии (соперник сборной России на групповом этапе Евро-2020), следом расположились команды Франции и Бразилии.

Сборная России осталась на 38-м месте. Команда Станислава Черчесова сохранила позицию декабрьского рейтинга.

Другие соперники сборной России по групповому этапу Евро-2020 Дания и Финляндия остались на 16-й и 58-й строчках соответственно.

NEW #FIFARANKING



🇧🇪🔝 @BelRedDevils still at the summit

🇵🇸📈 Palestine the biggest climbers