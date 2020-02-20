Сборная России осталась на 38-й позиции в рейтинге ФИФА ФИФА опубликовала первый в 2020 году рейтинг национальных сборных.

В первой десятке изменений не произошло. Лидирует сборная Бельгии (соперник сборной России на групповом этапе Евро-2020), следом расположились команды Франции и Бразилии. Сборная России осталась на 38-м месте. Команда Станислава Черчесова сохранила позицию декабрьского рейтинга. Другие соперники сборной России по групповому этапу Евро-2020 Дания и Финляндия остались на 16-й и 58-й строчках соответственно. NEW #FIFARANKING



🇧🇪🔝 @BelRedDevils still at the summit

🇵🇸📈 Palestine the biggest climbers — FIFA.com (@FIFAcom) February 20, 2020 Рейтинг ФИФА от 20 февраля 1 (1). Бельгия — 1765 очков 2 (2). Франция — 1733 3 (3). Бразилия — 1712 4 (4). Англия — 1661 5 (5). Уругвай — 1645 6 (6). Хорватия — 1642 7 (7). Португалия — 1639 8 (8). Испания — 1636 9 (9). Аргентина — 1623 10 (10). Колумбия — 1622… 16 (16). Дания — 1598… 38 (38). Россия — 1470… 58 (58). Финляндия — 1386.