Мусса Дембеле намерен летом перебраться в «Манчестер Юнайтед» Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле летом перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Sky Sports, Дембеле будет разрешено покинуть «Лион» в конце текущего сезона, и он намерен вернуться в Англию, где начинал свою карьеру, выступая за «Фулхэм».

Отмечается, что президент «Лиона» Жан-Мишель Ола готов отпустить форварда в другой клуб, получив компенсацию не менее чем в 100 миллионов евро.

Добавим, что в текущем сезоне 23-летний форвард забил 19 мячей в 27 матчах за «Лион» во всех турнирах.