СМИ: Санчо готов перейти в «МЮ», если клуб выйдет в Лигу чемпионов - Советский спорт
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20 февраля 2020 13:21ФутболГичунцев Артур

СМИ: Санчо готов перейти в «МЮ», если клуб выйдет в Лигу чемпионов

Об этом сообщает Sky Sports.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Согласно источнику, англичанин встретился с руководством «красных дьяволов» и выдвинул свои условия. В частности, он подчеркнул, что отправится на «Олд Траффорд», если команда выйдет в Лигу чемпионов. «Боруссия», в свою очередь, готова отпустить игрока за 140 млн евро.

19-летний Санчо провел в текущем сезоне 31 матч, забил 16 голов и отдал 17 голевых передач.

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