Во Франции игрока дисквалифицировали на пять лет за укус интимного места Игрок французского любительского клуба «Сотрих» отстранен от футбола на пять лет.

Футболист французского любительского клуба «Сотрих» дисквалифицирован на пять лет за укус соперника в интимное место, сообщает Le Republicain Lorrain.

После матча с «Тервиллем», состоявшегося 17 ноября, между игроками команд случилась потасовка на парковке. В ходе драки неназванный игрок «Сотриха» укусил соперника за пенис. Пострадавшему пришлось наложить десять швов швов. Интересно, что его также отстранили от футбола на шесть месяцев.

Матч закончился вничью со счетом 1:1. «Тервилль» мог заработать первое очко в сезоне, однако за невыполнение обязательств по обеспечению безопасности был лишен двух очков и оштрафован на 200 евро.