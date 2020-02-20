Футболистку не допустили в финал чемпионата России из-за того, что она «не мальчик» Федерация мини-футбола России отказалась заявить на соревнования 11-летнюю Арину Акатьеву.

Капитан команды ДЮСШ «Факел» Арина Акатьева не сможет сыграть в финальном турнире чемпионата России среди команд мальчиков 2008-2009 годов рождения. В отборочных играх Акатьева стала лучшим бомбардиром, забив 21 гол.

Тем не менее, к участию в финале, который пройдет 1-8 марта в Нижнем Новгороде, ее не допустили.

Отметим, что официальный регламент не запрещает представительницам слабого пола соревноваться наравне с мужчинами. Однако организаторы перестраховались, решив, что участие Акатьевой в турнире может быть неправильно воспринято соперниками и публикой.

В отсутствие своего лидера команда из Екатеринбурга вряд ли поборется за победу во всероссийском финале, который мог стать бенефисом Акатьевой. С сентября талантливая девушка – сильнейшая футболистка страны в своем возрасте – продолжит тренировки уже в женском коллективе, в московской спортшколе «Чертаново».