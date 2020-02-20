Организаторы российской части Евро-2020 уверены в безопасности болельщиков Турнир стартует 12 июня.

Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге не сомневается в безопасности болельщиков.

«Организаторы российской части ЕВРО-2020 работают в тесном контакте с министерствами и ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности и порядка в период подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Мы уверены, что, как и во время Кубка Конфедераций ФИФА в 2017 году и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018, болельщики на трибунах стадиона, жители Санкт-Петербурга и многочисленные гости города будут чувствовать себя в полной безопасности и насладятся атмосферой футбольного праздника», - сказали «РИА Новости» в пресс-службе оргкомитета турнира.

Ранее сегодня злоумышленник, регулярно сообщающий о «минировании» судов, школ, детских садов, торговых центров и транспорта в Санкт-Петербурге, начал угрожать футбольным болельщикам, обещая провокации во время Евро-2020.

Напомним, континентальное первенство пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. В Санкт-Петербурге пройдут три матча группы В (Бельгия - Россия, 13 июня; Финляндия - Россия, 17 июня и Финляндия - Бельгия 22 июня) и один из четвертьфиналов (3 июля).