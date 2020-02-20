Власти Швейцарии обвинили бывшего генсекретаря ФИФА в получении взятки Генеральная прокуратура Швейцарии выдвинула обвинение в адрес бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры Швейцарии, Вальке получил взятку при продаже телеправ от владельца «ПСЖ» Нассера аль-Хелаифи, которому принадлежит медиахолдинг beIN Media Group.

Отмечается, что телевизионные права касались освещения чемпионатов мира и Кубков конфедераций. По данным следствия, Вальке был возвращен авансовый платеж в размере 500 тысяч евро, который он сделал третьему лицу при покупке виллы на Сардинии.

Напомним, Вальке был генеральным секретарем ФИФА с 2007 по сентябрь 2015 года, когда был временно отстранен от своих обязанностей. В феврале 2018 года комитет по этике ФИФА отстранил его от любой футбольной деятельности на 12 лет, но 24 июня апелляционный комитет сократил этот срок до десяти лет.

Позже Вальке подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). В июле 2018 года CAS отклонил апелляцию бывшего генерального секретаря ФИФА, признав наказание бывшего генсека соразмерным его нарушениям.