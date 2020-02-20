Власти Швейцарии обвинили бывшего генсекретаря ФИФА в получении взятки - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 февраля 2020 14:13Футбол

Власти Швейцарии обвинили бывшего генсекретаря ФИФА в получении взятки

Генеральная прокуратура Швейцарии выдвинула обвинение в адрес бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры Швейцарии, Вальке получил взятку при продаже телеправ от владельца «ПСЖ» Нассера аль-Хелаифи, которому принадлежит медиахолдинг beIN Media Group.

Отмечается, что телевизионные права касались освещения чемпионатов мира и Кубков конфедераций. По данным следствия, Вальке был возвращен авансовый платеж в размере 500 тысяч евро, который он сделал третьему лицу при покупке виллы на Сардинии.

Напомним, Вальке был генеральным секретарем ФИФА с 2007 по сентябрь 2015 года, когда был временно отстранен от своих обязанностей. В феврале 2018 года комитет по этике ФИФА отстранил его от любой футбольной деятельности на 12 лет, но 24 июня апелляционный комитет сократил этот срок до десяти лет.

Позже Вальке подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). В июле 2018 года CAS отклонил апелляцию бывшего генерального секретаря ФИФА, признав наказание бывшего генсека соразмерным его нарушениям.

Движение вниз, «Вашингтон» впал в крутое пике. «Молнии» с Кучеровым сверкают (видео) Обзор игрового дня в НХЛ. 18.02.2020 08:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Еще по теме:
Артемий Панарин: Нет времени на всякие веселухи Брайан Маклеллан: Наша позиция не менялась в течение сезона – «Вашингтону» нужен Холтби Сергей Бобровский: С «Анахамом» вся команда здорово играла на протяжении всех 60 минут
Когда пять – это «неуд». Александр Логинов «застрелился» в индивидуальной гонке Вслед за женской сборной России индивидуальную гонку провалила и наша мужская команда. Ни один из россиян не попал в топ-10. 19.02.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай
Вечный двигатель Холанда. 19-летний норвежец продолжает покорять Европу Его дубль принес дортмундской «Боруссии» победу над «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 19.02.2020 14:30 Футбол Безъязычный Алексей
Шарапова – главное разочарование. Итоги выступления россиян на Australian Open После поражения Анастасии Павлюченковой в основной сетке Australian Open не осталось других россиян. Самое время подвести итоги – кто из наших теннисистов прыгнул выше головы, кто порадовал, а кто неприятно удивил. 29.01.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Федерер перенес операцию на колене и пропустит «Ролан Гаррос» Павлюченкова вылетела с турнира в Дубае Хачанов проиграл словенцу Бедене в первом круге турнира в Марселе
Назло норвежцам. Логинов выиграл вторую медаль за два дня После победы в спринте Александр Логинов завоевал и вторую награду чемпионата мира. В гонке преследования лидер российской сборной допустил один промах, финишировав третьим. 16.02.2020 19:30 Биатлон
Камил Гаджиев: В футболе - за «Спартак», в хоккее - за «Динамо» Гостем редакции «Советского спорта» стал глава компании Fight Nights Камил Гаджиев. 14.02.2020 18:00 ММА Галимзянов Данил
«Сейчас он чист, но его не должно быть на чемпионате мира». Что говорят соперники Логинова Российский биатлонист выиграл спринт на чемпионате мира в Антхольце. 15.02.2020 21:30 Биатлон Липкин Антон
Адвокат: Советуем следствию освободить Кушиташвили. Он невиновен Александр Дегтярев, адвокат боксера Георгия Кушиташвили, рассказал о версии, на которой защита спортсмена будет настаивать в случае предъявления обвинений. 03.02.2020 16:32 Бокс Усачев Владислав
«Позорище редкостное». Боксер Сироткин про бой Емельяненко и Кокляева (видео) Российский боксер среднего веса рассказал о главных боях в карьере, опыте в ММА и других видах спорта. 18.02.2020 12:00 Бокс Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Четыре причины следить за Лигой Европы без российских клубов Объясняем, чем по-прежнему интересен второй еврокубок, плей-офф которого стартует в четверг. Скромный клуб только в прошлом сезоне вернулся в АПЛ после семилетнего отсутствия - и сразу шагнул в еврокубки. Поэтому любой матч Лиги Европы – историческое событие для «волков», мотивация которых будет запредельной. 20.02.2020 15:00 Футбол Велиев Эмиль
Новости
15:12 Футбол «Краснодар» проиграл «Малаге», Фернандеш не забил пенальти
14:52 Хоккей «Амур» уступил рижскому «Динамо» в матче КХЛ
14:48 Олимпиада Оргкомитет Олимпиады в Токио: Мы никогда не обсуждали отмену Игр
14:42 ММА Фернандо Родригес – об Александре Емельяненко: В Бразилии пишут, что он вроде паршивой овцы в семье
14:32 Футбол Аршавин дал совет молодым футболистам
14:28 ММА Сергей Харитонов: Могу сказать, что я сделал максимум для подготовки к бою с Родригесом
14:13 Футбол Власти Швейцарии обвинили бывшего генсекретаря ФИФА в получении взятки
14:12 Футбол Защитник «Севильи» Каррису перешел в китайский клуб
14:02 Биатлон Антон Шипулин: В сборной России нет единой команды
13:55 Теннис Федерер перенес операцию на колене и пропустит «Ролан Гаррос»
13:49 Конькобежный спорт Наталья Воронина – о победе на ЧМ: Ощущения обычные, нет ничего такого, чтобы прямо «вау»
13:38 Футбол «Барселона» объявила о трансфере Брейтуэйта
13:36 Футбол Организаторы российской части Евро-2020 уверены в безопасности болельщиков
13:32 Футбол Футболистку не допустили в финал чемпионата России из-за того, что она «не мальчик»
13:28 Футбол Во Франции игрока дисквалифицировали на пять лет за укус интимного места
13:24 Конькобежный спорт Варвара Барышева: Кулижников настроен выступить на чемпионате мира в Хамаре
13:23 Футбол «Енисей» обыграл «Ротор» на Кубке ФНЛ
13:21 Футбол СМИ: Санчо готов перейти в «МЮ», если клуб выйдет в Лигу чемпионов
13:11 Хоккей Артемий Панарин: Нет времени на всякие веселухи
13:08 Бокс Коронавирус не помешает проведению боя Бетербиев - Мэн Фаньлун
Циничная ложь московской мэрии: что нам ответили о насильном выселении ветерана ВОВ
Волгоградский обком КПРФ официально опроверг бегство коммунистов из партии
Правительство Нижегородской области попросило 18,65 млрд руб. на дублер пр. Гагарина
Нижний Тагил выпустил фильм-заявку на звание Города трудовой доблести
Омские власти хотят отсудить 2.8 млн у фонда Полежаева и парка «Моя история»
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика