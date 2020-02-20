«Краснодар» проиграл «Малаге», Фернандеш не забил пенальти Футболисты «Краснодара» со счетом 0:1 уступили «Малаге» в контрольном матче на сборе в Испании.

В составе испанской команды голом отметился Мохамед Бенхемасса (16-я минута). Отметим, что на 30-й минуте встречи полузащитник российского клуба Мануэл Фернандеш не смог реализовать пенальти. В следующем товарищеском матче «Краснодар» 23 февраля сыграет против «Ростова».