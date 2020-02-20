Давид Луис оценил шансы «Арсенала» на победу в Лиге Европы - Советский спорт
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20 февраля 2020 16:34Футбол

Давид Луис оценил шансы «Арсенала» на победу в Лиге Европы

В прошлом сезоне «канониры» вышли в финал, где уступили «Челси» (1:4).

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис высказался перед первым матчем против «Олимпиакоса» в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним игра пройдет в Греции и стартует в 23.00 мск

«У нас есть все, чтобы выиграть трофей, но сейчас нужно думать о предстоящем матче. Уверен, нам будет непросто, поскольку «Олимпиакос» великолепно сыграл с «Баварией» в Лиге чемпионов». Я много раз играл на этом стадионе. Здесь всегда сложно», – цитирует бразильца Goal.com.

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