Черышев вошел в команду недели Лиги чемпионов

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев включен в состав символической команды по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, испанцы уступили итальянской «Аталанте» (1:4), а сам Черышев забил единственный гол для «летучих мышей».
Полный состав символической команды выглядит так: Петер Гулачи («РБ Лейпциг»), Конрад Лаймер («РБ Лейпциг»), Ренан Лоди («Атлетико»), Аугусто Фелипе («Атлетико»), Ханс Хатебур («Аталанта»,), Денис Черышев («Валенсия»,), Ремо Фройлер («Аталанта», ), Сауль («Атлетико»), Марио Пашалич («Аталанта»), Йосип Иличич («Аталанта», 9), Эрлинг Холанд («Боруссия»).
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