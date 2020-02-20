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20 февраля 2020 17:52ФутболГичунцев Артур

«Спартак» сообщил о состоянии своих игроков

По итогам первой половины сезона команда Доменико Тедеско заняла 10-е место в таблице, набрав 22 очка.

Футболисты московского «Спартака» успешно прошли медосбледование, о чем информирует клубная пресс-служба.

«Есть рабочие моменты, но с высокой долей вероятности практически все будут готовы помочь команде на старте второй части сезона», – сказал врач красно-белых Михаил Бутовский.

Также сообщается, что во второй половине дня красно-белые проведут тренировку.

Добавим, что команда возобновит сезон матчем с московским «Динамо». Встреча 20-го тура РПЛ состоится 29 февраля и пройдет на домашней арене бело-голубых.

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