«Спартак» сообщил о состоянии своих игроков По итогам первой половины сезона команда Доменико Тедеско заняла 10-е место в таблице, набрав 22 очка.

Футболисты московского «Спартака» успешно прошли медосбледование, о чем информирует клубная пресс-служба.

«Есть рабочие моменты, но с высокой долей вероятности практически все будут готовы помочь команде на старте второй части сезона», – сказал врач красно-белых Михаил Бутовский.

Также сообщается, что во второй половине дня красно-белые проведут тренировку.

Добавим, что команда возобновит сезон матчем с московским «Динамо». Встреча 20-го тура РПЛ состоится 29 февраля и пройдет на домашней арене бело-голубых.