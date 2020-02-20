Саломон Рондон – об интересе «МЮ»: Были серьезные слухи, но до конкретики не дошло Нападающий «Далянь Ифан» Саломон Рондон подтвердил, что этой зимой он мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».

– Что-то было, это нельзя назвать дымом без огня. Были слухи и очень серьезные. Но в конечном счете ни во что конкретное это не вылилось, и теперь я сосредоточен на игре за «Далянь», – цитирует форварда AS.

Отметим, то 30-летний игрок играет в чемпионате Китая с лета 2019 года. Ранее он выступал в АПЛ в составе «Ньюкасла» и «Вест Бромвича». За китайский клуб форвард провел 12 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

Он известен в России по игре за «Зенит» и «Рубин». В РПЛ он принял участие в 114 матчах, забив 52 гола.

Вместо Рондона МЮ до конца сезона арендовал форварда «Шанхай Шеньхуа» Одиона Игало.