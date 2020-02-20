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Тульский «Арсенал» победил казахстанский «Ордабасы» в контрольном матче - Советский спорт
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20 февраля 2020 19:03ФутболКорегин Владислав

Тульский «Арсенал» победил казахстанский «Ордабасы» в контрольном матче

Команда Черевченко проводит третий сбор в Турции.

Тульский «Арсенал» добился уверенной победы над казахстанским клубом «Ордабасы» в рамках третьего сбора в Турции. Матч завершился со счетом 2:0.

На 16-й минуте первого тайма счет открыл Георгий Костадинов. Удвоил преимущество российской команды Роман Минаев (67).

«Арсенал» занимает шестое место в РПЛ, набрав 25 очков в 19 турах. В прошлом сезоне казахстанская команда завоевала бронзовые медали в своем чемпионате.

23 февраля подопечные Игоря Черевченко сыграют с «Астаной».

Контрольный матч

«Арсенал» (Тула, Россия) – «Ордабасы» (Казахстан) – 2:0 (1:0)

Голы: Костадинов 16. Минаев, 67.

«Арсенал»: Левашов (Нигматуллин, 74), Комбаров (Ковалев, 56), Денисов (Володько, 46), Беляев, Альварес, Бауэр (Э.Кангва, 46), Костадинов (К.Кангва, 46), Ломовицкий (Лесовой, 60), Чаушич (Пантелеев, 46), Ткачев (Минаев, 60), Луценко (Аджоев, 60).

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