Моуринью объяснил реакцию Алли на замену в матче 1/8 финала с «Лейпцигом» Английский полузащитник был недоволен заменой на 65-й минуте игры, выместив свою злость на бутылке с водой.

– Я думаю, что он разозлился на свою игру, а не на меня. Думаю, он понимает, почему я его заменил, – цитирует тренера Sky Sports.

Напомним, что немецкая команда победила со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Тимо Вернер, реализовавший пенальти на 58-й минуте.

Ответная встреча состоится 10 марта в Германии. Начало – в 23.00 по московскому времени.