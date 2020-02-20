Моуринью объяснил реакцию Алли на замену в матче 1/8 финала с «Лейпцигом»

– Я думаю, что он разозлился на свою игру, а не на меня. Думаю, он понимает, почему я его заменил, – цитирует тренера Sky Sports.
Напомним, что немецкая команда победила со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Тимо Вернер, реализовавший пенальти на 58-й минуте.
Ответная встреча состоится 10 марта в Германии. Начало – в 23.00 по московскому времени.
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