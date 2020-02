Моуринью объяснил реакцию Алли на замену в матче 1/8 финала с «Лейпцигом»

– Я думаю, что он разозлился на свою игру, а не на меня. Думаю, он понимает, почему я его заменил, – цитирует тренера Sky Sports.

Напомним, что немецкая команда победила со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Тимо Вернер, реализовавший пенальти на 58-й минуте.

Ответная встреча состоится 10 марта в Германии. Начало – в 23.00 по московскому времени.

Jose Mourinho took off Dele Alli just after Tottenham went behind...



And he was NOT happy about it 😡#UCL #TOTRBL pic.twitter.com/SyhMU4zMPt