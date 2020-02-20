«Интер Майами» желает подписать Месси, Модрича и Кавани Команда Дэвида Бекхэма дебютирует в MLS этой весной.

«Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бекхэм, намерен усилиться в летнее трансферное окно звездными игроками.

Как сообщает AS, речь идет о нападающих Эдинсоне Кавани («ПСЖ») и Лионеле Месси («Барселона»), а также полузащитнике Луке Модриче («Реал»).

По данным источника, Месси в конце 2019 года купил себе апартаменты в Майами, и может покинуть «Барселону» из-за сложных отношений с руководством клуба.

Что касается Модрича, то руководство американского клуба готово увеличить нынешнюю зарплату 34-летнего хорвата в два раза.

Зимой Кавани был близок к уходу из «ПСЖ» в мадридский «Атлетико», но команды не смогли договориться о сумме трансфера.

Отметим, что 2 марта в гостевой игре против «Лос-Анджелеса» «Интер Майами» дебютирует в MLS.