«Интер Майами» желает подписать Месси, Модрича и Кавани

«Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бекхэм, намерен усилиться в летнее трансферное окно звездными игроками.
Как сообщает AS, речь идет о нападающих Эдинсоне Кавани («ПСЖ») и Лионеле Месси («Барселона»), а также полузащитнике Луке Модриче («Реал»).
По данным источника, Месси в конце 2019 года купил себе апартаменты в Майами, и может покинуть «Барселону» из-за сложных отношений с руководством клуба.
Что касается Модрича, то руководство американского клуба готово увеличить нынешнюю зарплату 34-летнего хорвата в два раза.
Зимой Кавани был близок к уходу из «ПСЖ» в мадридский «Атлетико», но команды не смогли договориться о сумме трансфера.
Отметим, что 2 марта в гостевой игре против «Лос-Анджелеса» «Интер Майами» дебютирует в MLS.
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