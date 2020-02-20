Сэм Эллардайс: Симеоне «убили» бы в АПЛ за такой оборонительный стиль игры Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс поделился мнением по поводу стиля игры «Атлетико» под руководством Диего Симеоне.

– Симеоне «убили» бы в АПЛ за такое. Если ваш стиль игры не нравится здесь, то вас обязательно начнут критиковать. Симеоне – невероятный тренер, который построил оборонительную игру в «Атлетико», но даже положительные результаты, которых он добивается благодаря своему стилю, будут осуждаться в этой стране. Защита – это искусство. Она также важна, как и владение мячом. Если ваша команда недостаточно владеет мячом, то вы не выигрываете матчи. Если нет побед, то вы лишитесь работы, – цитирует Эллардайса talkSPORT.

Напомним, что «Атлетико» добился домашней победы над «Ливерпулем» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. При этом английский клуб ни разу не сумел пробить в створ ворот соперника.

Ответная встреча состоится 11 марта на стадионе «Энфилд».