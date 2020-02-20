Португальский «Спортинг» обыграл турецкий «Истанбул» Матч состоялся в Лиссабоне.

В первой игре 1/16 финала Лиги чемпионов лиссабонский «Спортинг» одержал победу над «Истанбулом» со счетом 3:1.

По ходу встречи хозяева вели 3:0. На 3-й минуте отличился Себастьян Коатес, на 44-й – Андраж Шпорар, а на 51-й – Лусиано Виетто. Гости из Турции «размочили» счет на 77-й минуте, когда Эдин Вишча реализовал пенальти.

Ответная игра состоится 27 февраля в Стамбуле.