«Копенгаген» и «Селтик» не выявили сильнейшего в первом матче 1/16 финала Лиги Европы Встреча состоялась в столице Дании.

В первой игре 1/16 финала Лиги Европы датский «Копенгаген» и шотландский «Селтик» сыграли вничью 1:1. Чемпион Шотландии выигрывал после первого тайма, поскольку французский форвард Одсонн Эдуар открыл счет на 14-й минуте. Однако на 52-й хозяева восстановили равновесие стараниями сенегальца Даме Н’Дойе. Стоит отметить, что на 79-й вратарь «Селтика» Фрейзер Форстер парировал пенальти в исполнении Йенса Стаге. Ответная встреча состоится 27 февраля в Глазго.