Душан Тадич – об интересе «Барселоны»: У меня нет причин покидать «Аякс» Полузащитник «Аякса» Душан Тадич рассказал о том, что мог перейти зимой в «Барселону».

– Я не был удивлен, что «Барселона» хотела подписать меня на шесть месяцев, потому что я провел отличный сезон, и у меня есть вера в себя. Но я сотни раз говорил, что «Аякс» – мой клуб. У меня не было причин уходить, потому что у меня есть все, что я хочу, в том числе и контракт до 2026 года, – цитирует Тадича De Telegraaf.

31-летний серб выступает за амстердамцев с июля 2018 года. В нынешнем сезоне на счету полузащитника 36 матчей, в которых он отметился 14 голами и 21 ассистом.

Отметим, что сегодня каталонцы подписали Мартина Брейтуэйта.