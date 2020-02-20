Лионель Месси: Ответил на слова Абидаля, потому что почувствовал себя атакованным Капитан «Барселоны» высказался о конфликте со спортивным директором клуба.

В интервью El Mundo Deportivo Лионель Месси впервые высказался на тему недавнего конфликта с Эриком Абидалем:

«Я не знаю, что с ним произошло, и почему он сказал то, что сказал. Но я ответил на его слова, потому что почувствовал себя атакованным.

О команде говорят слишком многое: что игроки увольняют и назначают тренеров, приводят в клуб игроков. Особенно это касается меня. Как будто у меня есть какое-то грандиозное влияние, и это я принимаю решения. И мне было неприятно, что подобное сказал человек из клуба, спортивный директор.

Мне кажется безумием ставить игроков в центр такого решения, как отставка тренера. Абидаль – человек, который принимает решения. Он должен взять на себя ответственность.

Вот почему я высказался, желая все прояснить. Я считаю, что не должен позволять спортивному директору атаковать меня таким образом».

Напомним, что спортивный директор «Барселоны» Абидаль в одном из интервью заявил, что к январскому увольнению тренера Эрнесто Вальверде привело то, что некоторые футболисты перестали выкладываться должным образом на тренировках и в матчах. Месси в ответ написал в своем инстаграме, что нужно называть имена конкретных игроков, делая подобные заявления, а менеджмент должен принимать ответственность за свои решения.

Чтобы разрешить конфликт, президент клуба Жозеп Бартомеу провел отдельные встречи с главной звездой команды и спортивным директором.

После 24 туров «Барселона» занимает второе место, на одно очко отставая от «Реала». 22 февраля каталонцы примут на своем поле «Эйбар». С 14 января сине-гранатовых тренирует Кике Сетьен, ранее работавший с «Бетисом».