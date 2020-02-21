Голландский АЗ и австрийский ЛАСК сыграли вничью в 1/16 финала Лиги Европы Матч состоялся в Алкмаре.

В первой встрече первого раунда плей-офф Лиги Европы голландский АЗ на своем поле сыграл вничью 1:1 с австрийским ЛАСКом. На 26-й минуте счет открыл форвард гостей Марко Рагуц. Хозяева отыгрались на 86-й благодаря пенальти, который реализовал капитан команды Тен Копмейнерс. Ответная встреча состоится в австрийском Линце 27 февраля.