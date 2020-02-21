Благодаря дублю Хаджи «Рейнджерс» обыграл «Брагу», уступая 0:2 по ходу встречи Игра плей-офф Лиги Европы состоялась в Глазго.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы шотландский «Рейнджерс» обыграл португальскую «Брагу» со счетом 3:2.

Хозяева по ходу встречи уступали 0:2 – Франсержио отличился на 11-й минуте, а Абель Руис на 59-й. Волевую победу команде Стивена Джеррарда помог добыть нападающий Янис Хаджи. Сын знаменитого румынского плеймейкера и тренера Георге Хаджи отличился на 67-й и 82-й минутах, забив первый и победный гол своей команды. Ну а сравнял счет Джозеф Айоделе-Арибо на 75-й.

Ответный матч состоится в Португалии 26 февраля.