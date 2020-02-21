«Вольфсбург» одержал волевую победу над «Мальме» в Лиге Европы Первая игра 1/16 финала состоялась в Германии.

Немецкий «Вольфсбург» на своем поле одолел шведский «Мальме» со счетом 2:1.

Гости открыли счет на 47-й минуте после того, как нападающий сборной Швеции Исаак Кисе Телин реализовал пенальти. Впрочем, уже две минуты спустя хорватский форвард хозяев Йосип Брекало восстановил равновесие. Ну а победу «Вольфсбург» одержал благодаря еще одному голу Кисе Телина, а точнее автоголу – на 62-й минуте футболист «Мальме» направил мяч в свои ворота, неудачно поставив ногу после удара головой Адмира Мехмеди.

Ответная встреча состоится в Швеции 27 февраля.