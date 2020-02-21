Антонио Конте: Лига Европы нужна «Интеру», чтобы дать время запасным - Советский спорт
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21 февраля 2020 01:48ФутболШарафудинов Виктор

Антонио Конте: Лига Европы нужна «Интеру», чтобы дать время запасным

Главный тренер миланцев прокомментировал победу над болгарским «Лудогорцем».

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы итальянский «Интер» в гостях обыграл чемпиона Болгарии «Лудогорец» со счетом 2:0. После игры главный тренер сине-черных Антонио Конте, что Лига Европы в первую очередь нужна его команде для того, чтобы игроки, не регулярно попадающие в стартовый состав, получали больше игрового времени.

«В первом тайме игра проходила в медленном темпе, – сказал Конте в интервью Sky Sport Italia. –Нам нужно было адаптироваться к стилю игры «Лудогорца». После перерыва мы изменили интенсивность, стали быстрее двигать мяч и забили два гола.

Наш путь в Лиге Европы связан с ротацией состава. Мы используем этот турнир, чтобы дать игровое время тем футболистам, которые реже выходят на поле. Не стоит забывать, что это соревнование может раздавить вас на психологическом и физическом уровнях, если вы решите играть одним составом в четверг и воскресенье.

Эриксен хорошо сыграл сегодня, но у него еще много работы. Я верю, что он может играть намного лучше. Я рад, что он забил, это всегда помогает обрести уверенность. Впрочем, Кристиану нужно работать над скоростью и интенсивностью, которые были его козырями в предыдущие годы».

Кристиан Эриксен открыл счет на 71-й минуте, а на 90+4 Ромелу Лукаку реализовал пенальти.

Ответная встреча состоится в Милане 27 февраля.

Напомним, что «Интер» начинал евросезон в Лиге чемпионов, но занял в своей группе третье место, пропустив в 1/8 финала самого престижного турнира Европы «Барселону» и дортмундскую «Боруссию».

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