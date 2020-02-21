Вьетто, Хаджи, Камада и Жота претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвала имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.
В числе номинантов Даити Камада («Айнтрахт»), Янис Хаджи («Рейнджерс»), Диогу Жота («Вулверхэмптон») и Лусиано Вьетто («Спортинг»).
Камада стал автором хет-трика в игре против «Зальцбурга» (4:1). Хаджи оформил дубль в матче с «Брагой» (3:2). Жота забил три мяча в ворота «Эспаньола» (4:0). Вьетто отличился в игре с «Истанбул Башакшехир» (3:1).
Голосование открыто на официальном сайте УЕФА.
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