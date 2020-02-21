Вьетто, Хаджи, Камада и Жота претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы В четверг состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

УЕФА назвала имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

В числе номинантов Даити Камада («Айнтрахт»), Янис Хаджи («Рейнджерс»), Диогу Жота («Вулверхэмптон») и Лусиано Вьетто («Спортинг»).

👑 Голосуй за Игрока недели в #ЛигаЕвропы 👉 https://t.co/qYxCNb8Gue



💫 Лусиано Вьетто

💫 Янис Хаджи

💫 Даити Камада

💫 Диогу Жота pic.twitter.com/oJY7akNPvP — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 20, 2020

Камада стал автором хет-трика в игре против «Зальцбурга» (4:1). Хаджи оформил дубль в матче с «Брагой» (3:2). Жота забил три мяча в ворота «Эспаньола» (4:0). Вьетто отличился в игре с «Истанбул Башакшехир» (3:1).

Голосование открыто на официальном сайте УЕФА.