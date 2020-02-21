Лучшим игроком чемпионата Франции в январе признан Неймар Бразилец набрал 62% голосов.

Нападающий «ПСЖ» Неймар признан лучшим игроком чемпионата Франции в январе.

Об этом объявила пресс-служба Лиги 1.

2⃣0⃣2⃣0⃣ a démarré de la plus belle des manières pour @neymarjr 🏆



Bravo à l'artiste brésilien qui remporte le Trophée @UNFP du Joueur du Mois de janvier en Ligue 1 Conforama 👏



Qui en a besoin pour son équipe @EA_FIFA_France ? 🤙🇧🇷#TropheesUNFP | #FUT20 | #POTM | #Ad pic.twitter.com/Knv9oh4xQ3 — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) February 20, 2020

В январе Неймар забил пять голов и сделал одну результативную передачу в трех матчах. Всего в текущем сезоне форвард сыграл за клуб 19 матчей, в которых сам отличился 16 раз и еще 10 раз ассистировал партнерам.

В голосовании Неймар опередил защитника «Реймса» Юниса Абдельхамида (20%) и нападающего «Лиона» Муссу Дембеле (18%).