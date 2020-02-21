Лионель Месси: Мартинес смог бы заиграть в «Барселоне» Контракт игрока с «Интером» рассчитан до июня 2023 года.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает, что его соотечественник из «Интера» Лаутаро Мартинес смог бы проявить себя в каталонском клубе.

«Сейчас Лаутаро в прекрасной форме. Я считаю, что он очень сильно раскрылся именно за последний год. Лаутаро очень похож на Луиса Суареса. Оба могут протащить мяч, оба забивают много голов. Думаю, что у него получится заиграть в «Барселоне», - приводит слова аргентинца El Mundo Deportivo.

Напомним, Мартинес выступает за «Интер» с июля 2018 года. В текущем сезоне 22-летний аргентинец забил 16 голов и сделал четыре результативные передачи в 30 матчах за клуб во всех турнирах.

За сборную Аргентины нападающий забил девять голов в 18 матчах.

Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».