«Арсенал» сделал фото с мальчиком, растерявшимся после выхода команд на поле - Советский спорт
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21 февраля 2020 11:47ФутболЛипкин Антон

«Арсенал» сделал фото с мальчиком, растерявшимся после выхода команд на поле

Умилительный случай произошел перед матчем Лиги Европы с «Олимпиакосом».

Игроки «Арсенала» перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Олимпиакосом» (1:0) в Пирее сделали фото с мальчиком, который участвовал в выходе команд на поле.

По традиции футболисты появились на поле за руку с детьми. После исполнения гимна Лиги Европы один ребенок растерялся и не вернулся вместе со всеми в подтрибунное помещение.

В итоге игроки английского клуба позвали мальчика на командное фото, которое появилось в клубном твиттере.

Напомним, единственный гол в матче на 81-й минуте забил француз Александр Ляказетт.

Ответная игра пройдет 27 февраля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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