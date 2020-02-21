«Арсенал» сделал фото с мальчиком, растерявшимся после выхода команд на поле Умилительный случай произошел перед матчем Лиги Европы с «Олимпиакосом».

Игроки «Арсенала» перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Олимпиакосом» (1:0) в Пирее сделали фото с мальчиком, который участвовал в выходе команд на поле.

По традиции футболисты появились на поле за руку с детьми. После исполнения гимна Лиги Европы один ребенок растерялся и не вернулся вместе со всеми в подтрибунное помещение.

В итоге игроки английского клуба позвали мальчика на командное фото, которое появилось в клубном твиттере.

Напомним, единственный гол в матче на 81-й минуте забил француз Александр Ляказетт.

Ответная игра пройдет 27 февраля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.