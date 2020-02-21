Московское «Динамо» разгромило одноклубников из Минска в товарищеском матче (видео)

Московское «Динамо» со счетом 4:0 разгромило одноклубников из Минска в товарищеском матче на сборе в Турции.

В первом тайме отличились Себастьян Шимански (29-я минута) и Сильвестр Игбун (43-я).

Во второй половине игры дубль оформил Клинтон Нжи (73-я и 76-я).

Напомним, после 19 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 24 очка. 29 февраля бело-голубые на своем поле примут «Спартак».

Товарищеский матч

Турция

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 4:0 (2:0)

Голы: Шимански, 29. Игбун, 43. Нжи, 73, 76.

«Динамо» (Москва): Мицаев, Морозов, Рыков (Евгеньев, 64), Ордец, Шуньич (Рауш, 46), Скопинцев (Плиев, 69), Нойштедтер (Соснин, 69), Шимански (Панченко, 64), Каборе, Нжи, Игбун (Жоаузинью, 74).