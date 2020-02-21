Московское «Динамо» разгромило одноклубников из Минска в товарищеском матче (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 февраля 2020 12:49ФутболНечаев Юрий

Московское «Динамо» разгромило одноклубников из Минска в товарищеском матче (видео)

Бело-голубые продолжают подготовку ко второй части сезона.

Московское «Динамо» со счетом 4:0 разгромило одноклубников из Минска в товарищеском матче на сборе в Турции.

В первом тайме отличились Себастьян Шимански (29-я минута) и Сильвестр Игбун (43-я).

Во второй половине игры дубль оформил Клинтон Нжи (73-я и 76-я).

Напомним, после 19 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 24 очка. 29 февраля бело-голубые на своем поле примут «Спартак».

Товарищеский матч
Турция

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 4:0 (2:0)
Голы: Шимански, 29. Игбун, 43. Нжи, 73, 76.

«Динамо» (Москва): Мицаев, Морозов, Рыков (Евгеньев, 64), Ордец, Шуньич (Рауш, 46), Скопинцев (Плиев, 69), Нойштедтер (Соснин, 69), Шимански (Панченко, 64), Каборе, Нжи, Игбун (Жоаузинью, 74).

«Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Мартич вышла в полуфинал турнира WTA в Дубае, победив эстонку Контавейт Халеп обыграла Соболенко и вышла в полуфинал турнира WTA в Дубае Брэди обыграла Мугурусу и вышла в полуфинал турнира в Дубае
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Олег Борисов: Макгрегор – талант, Хабиб – трудяга, а я выхожу «ломать» Экс-претендент на титул чемпиона ACB Олег Борисовназвал причины поражений Абдулу-Рахману Дудаеву и Франсиско де Лиме, а также оценил перспективы в UFC Петра Яна и Забита Магомедшарипова. 15.02.2020 12:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Нет причин пойти смотреть хоккей на футбольный стадион. Колонка Виталия Славина Последний матч «Стадионной серии» НХЛ «Колорадо» - «Лос-Анджелес» вызвал шквал критики болельщиков. 19.02.2020 15:30 Хоккей Славин Виталий
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей. 09.02.2020 11:03 ММА Ващенко Сергей
Деньги вернуть, «Стадионные серии» продолжить С матчами на открытом воздухе не стоит частить и готовиться к ним нужно максимально тщательно. 19.02.2020 15:45 Хоккей Иванов Сергей
Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
14:11 Хоккей Том Уилсон: Нужно отдать соперникам должное - они играют в хоккей, которому трудно противостоять
14:05 Футбол Шатов летом может стать игроком «Рубина»
13:56 Футбол Полузащитник «Зенита» Капленко продолжит карьеру в «Оренбурге» (фото)
13:40 Футбол Источник: Тарасов выбыл на длительный срок из-за перелома ноги
13:28 Футбол «Футбольные легенды!». Президент Ла Лиги на русском языке – о Карпине, Мостовом и Смолове
13:11 Футбол Джанлуиджи Буффон: Я надеюсь, что Сарри останется в «Ювентусе»
13:10 Футбол «Чертаново» разгромило «Томь» на Кубке ФНЛ
12:49 Футбол Московское «Динамо» разгромило одноклубников из Минска в товарищеском матче (видео)
12:23 Санный спорт Российский спортсмен Егоров стал серебряным призером чемпионата Европы по натурбану
12:07 ММА Артем Фролов: В поединке Емельяненко - Исмаилов многое будет зависеть от формы Александра
11:53 Футбол Бразильский нападающий Артур заинтересовал ЦСКА и «Локомотив»
11:47 Футбол «Арсенал» сделал фото с мальчиком, растерявшимся после выхода команд на поле
11:40 Санный спорт Россиянка Лаврентьева заняла второе место на чемпионате Европы по натурбану
11:29 Баскетбол Алексей Швед: Против «Олимпии Милан» «Химки» бились до конца и оставались одним целым
11:11 Футбол Кураньи на русском языке пригласил болельщиков «Динамо» на матч со «Спартаком» (видео)
10:52 Футбол Лионель Месси: Мартинес смог бы заиграть в «Барселоне»
10:39 Хоккей Главный тренер «Вашингтона»: Нет никакого секрета в том, что сейчас мы переживаем спад
10:27 Хоккей Источник: «Монреаль» и Ковальчук ведут переговоры о новом контракте
10:17 Футбол Бернд Лено: Лига Европы - это шанс выиграть трофей и попасть в Лигу чемпионов
10:08 Баскетбол Йонас Жеребко: Матч против «Олимпии Милан» был для «Химок» важнейшим в сезоне
Врачи заявили, что заразиться коронавирусом можно и без контакта с больными
На чужой «Волне»
Циклон близко. Подробнейший прогноз погоды на 22-24 февраля в Приморье
Возможно, это временное решение: эксперты о Шагиахметове - министре экономики
Город-завод: Выкса задыхается от выбросов с «ВМЗ»
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика