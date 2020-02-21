Шатов летом может стать игроком «Рубина» - Советский спорт
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21 февраля 2020 14:05Футбол

Шатов летом может стать игроком «Рубина»

Хавбек «Зенита» Олег Шатов летом может перейти в «Рубин».

По информации «Чемпионата», казанский клуб заинтересован в услугах 29-летнего полузащитника.

Отмечается, что игрок во время сборов в Турции встречался с руководством «Рубина», чтобы обсудить возможный переход.

Ранее в услугах Шатова был заинтересован «Сочи», однако сам футболист отказался от перехода в сочинский клуб.

Напомним, что Шатов перешел в «Зенит» из «Анжи» в августе 2013 года за 7 миллионов евро. С тех пор хавбек провел за клуб из Санкт-Петербурга» 196 матчей и записал на свой счет 31 забитый мяч и 41 голевую передачу.

Портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника, у которого этим летом заканчивается срок действующего соглашения с клубом, в 5 миллионов евро.

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