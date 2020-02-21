Владислав Безбородов: Кашшаи привнес в сборы судей большую часть стандартов ФИФА и УЕФА Российский арбитр Владислав Безбородов рассказал о работе под руководством нового главы судейского корпуса Виктора Кашшаи.

- Все систематизировано и стандартизировано. Виктор привнес сюда большую часть стандартов ФИФА и УЕФА, то, что судьи делают на международных сборах. Все очень сжато - времени не очень много, а народу достаточно. Чтобы всех охватить, проводятся групповые занятия. Обсуждения опускаем до уровня групп, которые принимают решение, и потом уже спикер на следующем занятии его объявляет.

Мне это знакомо по сборам ФИФА и УЕФА. Это нормальная практика, люди могут проявить себя и пообсуждать. Но есть и занятия, когда нет никаких обсуждений, а сразу нам по конкретному видеоклипу дают решение департамента, чтобы мы уже знали четко, - цитирует Безбородова Sport24.ru.

Напомним, что бывший венгерский арбитр Кашшаи был назначен руководителем департамента судейства РФС 9 января.