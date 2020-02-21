Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом недели Лиги чемпионов.

Напомним, что в первой встрече 1/8 финала турнира против «ПСЖ» (2:1) 19-летний нападающий отметился дублем.

Кроме Холанда на награду претендовали голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис, защитник «Аталанты» Ханс Хатебур и защитник «Атлетико» Ренан Лоди.