«Тамбов» победил «Крылья Советов» и вышел в полуфинал Кубка ФНЛ

«Тамбов» нанес поражение «Крыльям Советов» (4:1) в матче заключительного тура группового этапа Кубка ФНЛ на Кипре.

У победителей голы на счету Владимира Обухова, Михаила Костюкова, Алексея Грицаенко и Артема Федчука, единственный мяч «Крыльев Советов» на счету Владимира Медведя.

«Тамбов» набрал пять очков, выиграл группу C и вышел в полуфинал, «Крылья Советов» с четырьмя очками остались на втором месте.

Пафос (Кипр)

Кубок ФНЛ

Группа C

3-й тур

«Тамбов» (Тамбов) – «Крылья Советов» (Самара) – 4:1 (3:0)

Голы: Обухов, 8, с пенальти. Костюков, 30. Грицаенко, 42. Федчук, 49 – Медведь, 83.